قوات الجيش مدعومة بمقاتلات التحالف تشن هجوما عسكريًا واسعا في صعدة والجوف

شنت قوات الجيش اليمني، مساء الأحد، هجوما عسكريا واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في محافظتي صعدة والجوف.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن قوات الجيش اليمني في محوري الجوف وصعدة هاجمت بشكل واسع مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية بين محافظتي صعدة والجوف.

وحسب البيان، فقد تزامن هجوم الجيش مع غطاء لمدفعية ومروحيات التحالف العربي والتي قصفت عددا من الأسلحة والآليات العسكرية شرق صعدة، وذلك عقب معارك أسفرت عن تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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في محور آخر من معقل الانقلابيين، أحرز الجيش اليمني تقدما ميدانيا في مديرية باقم شمالي صعدة وذلك في أعقاب دحر محاولة حوثية لاختراق صفوفه الأمامية في جبهة الشامية.

وحسب الدفاع اليمنية، فإن قوات اللواء الثالث حرس حدود، بقيادة العميد هايل القشائي، أحبطت المحاولة وواصلت عملياتها وتمكنت من إحكام قبضتها على عدد من التلال أسفل "جبل النار" المطل على مركز مديرية باقم، وكانت تحصينات للحوثيين.

وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، وخسائر أخرى في المعدات وفق بيان آخر لوزارة الدفاع.