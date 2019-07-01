سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي جراء قصف لمقاتلات التحالف في حجة

قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في قصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في شمال غرب محافظة حجة.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني ، في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية ، مساء الأحد ، إن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في قرية الطينة بمديرية مستبأ، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا بداخلها.
كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني حشودا وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديريات حيران وحرض وعبس ومستبأ.
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