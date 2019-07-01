شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تكشف عن اقتراب انتهاء الحرب في اليمن وحدوث متغيرات طارئة داخل جماعة الحوثي ستعجل بانهيارها ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت صحيفة عكاظ السعودية بشرى سارة لليمنيين داخل المملكة وخارجها باقتراب انتهاء الحرب والقضاء على مليشيات الانقلاب والتمرد في اليمن. قد يهمك ايضاً: واعتبرت صحيفة عكاظ السعودية إن التطورات المتسارعة بتزايد الانشقاقات داخل صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران،عجل بالمزيد من الانهيارات داخل صفوفها.

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