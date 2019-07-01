شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بث مباشر.. دوي انفجارات عنيفة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ كانت تستهدف عاصمة هذه الدولة العربية.. خبر عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري قبل قليل، من التصدي لعدوان صهيوني جديد استهدفت العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ. قد يهمك ايضاً: وأكدت وكالة “سانا”، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي صهيوني استهدف مناطق متفرقة في محيط مدينتي دمشق وحمص، وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بث مباشر.. دوي انفجارات عنيفة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ كانت تستهدف عاصمة هذه الدولة العربية.. خبر عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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