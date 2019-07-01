شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...اول حديث لحالكم دبي بعد هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين ..وصدمة كبيرة للملك الاردني وكل افراد العائلة الهاشمية الحاكمة في الاردن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول ظهور إعلامي لحالكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين شكل صدمة كبيرة للملك الاردني بعد التجاهل التام لحاكم دبي وعدم الاشارة لا من قريب ولا من بعيد عن اخته التي لاذت بالفرار من زوجها .

واعتبر مراقبون ان تلك اهانة كبيرة لملك الاردن وعائلته خاصة وان حاكم دبي كان قد اعلن للملك الاردني انه لم يعد يرغب في ان تكون الاميرة هيا زوجة له وكل ما يريده هو اطفاله فقط بحسب ما نشرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن .

ففي حدث اعلامي كبير تجاهل حاكم دبي هروب زوجته وتحدث عن اهمية توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود إكسبو 2020 دبي، وإطلاق قمة استثنائية للحكومات تحت مسمى «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»، وذلك بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020، في أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، تشهد أكبر تجمع من نوعه لرؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز مكانة الحدث الدولي كملتقى لصياغة مستقبل الحكومات، حيث يتوقع أن تشهد القمة الاستثنائية مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول و30 منظمة دولية و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك، إلى جانب تغيير نوعي في البرنامج والفعاليات وتصميم الأجنحة.

وقال «إن 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسة في أجندة أكثر من 190 دولة»، مؤكداً سموه: «سيكون لدينا إكسبو استثنائي.. وقمة استثنائية.. وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل». وأضاف سموه: «القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لإكسبو 2020 دبي.. وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان».

ولفت إلى أن توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو 2020 دبي سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها.

وختم صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».