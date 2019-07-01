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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يختفي خلف إسم وهمي شهير .. ويحيي حفلًا ضخمًا في جدة .. لن تصدق من يكون (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجد حفل فني أحياه عدد من كبار نجوم الغناء في العالم العربي، مساء السبت، في مدينة جدة السعودية، صدى واسعا في المملكة لكونه مناسبةً لأول ظهور علني لأمير سعودي شاب كملحن بعد أن ظل لسنوات يتخفى خلف لقبه الشهير ”سهم“.
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وأقيم الحفل في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، تحت عنوان ”ليلة سهم“، في إشارة إلى الأمير السعودي أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي كشف في الآونة الأخيرة عن كونه هو الملحن المعروف ”سهم“.
ليلة سهم من تقديم سهم 💙#ليلة_سهم pic.twitter.com/ZIDvXiJpTt
Advertisements— خـالـدٌ (@5HALID9090) June 29, 2019
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ليلة سهم من تقديم سهم 💙#ليلة_سهم pic.twitter.com/ZIDvXiJpTt— خـالـدٌ (@5HALID9090) June 29, 2019
خـالـدٌ@5HALID9090
ليلة سهم من تقديم سهم Advertisements
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