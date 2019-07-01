ورد للتو : الحكومة الشرعية تخرج عن صمتها وتكشف رسمياً ماحدث للطائرة اليمنية وسبب هبوطها (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - علق وزير النقل في حكومة الشرعية صالح الجبواني على حادثة طائرة اليمنية التي كانت تسقط اليوم بعد إقلاعها من مطار القاهرة .
وقال وزير النقل صالح الجبواني على إثر عودة طائرة الأيرباص ٣١٠ لمطار القاهرة الدولي بعد اقلاعها بحوالي ٢٥ دقيقة . واضاف فقد وجهنا الهيئة العامة للطيران اليمني والارصاد بصورة عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق وامرنا بوقف هذه الطائرة عن العمل .
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واختتم وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين . نشطاء هاجموا وزير النقل وطالبوا بمحاكمته بسبب هذا العطل الذي كاد أن يودي بكارثة بحق المسافرين اليمنيين. يذكر أن الشكاوي ضد شركة الطيران اليمنية تزداد في الآونة الأخيرة بسبب الفساد في وزراة النقل ..
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