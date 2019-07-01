شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات سعودية تباغت الحوثي قبل قليل بهجوم عسكري غير مسبوق وقناة المسيرة تعترف بما يحدث ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت قصفاً جوياً ومدفعياً على مديرية حدودية في محافظة صعدة (شمال البلاد) معقل ميليشيا الحوثي وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثي إن قصفاً صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع الممكلة، لافتة إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارة على منطقة آل علي في ذات المديرية. قد يهمك ايضاً: Advertisements ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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