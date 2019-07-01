شكرا لقرائتكم خبر عن من هي زوجة الرئيس التي اثارت اعجاب ترامب ولم يستطع تمالك نفسه امام زوجها .. شاهد كيف تصرف معها ..«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفت الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” انتباه المصورين في قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد أن لاحظوا نظراته المتكررة لزوجة الرئيس الأرجنتيني في أكثر من موقف خلال اجتماعات القمة.

نظرات ترامب لزوجة الرئيس الأرجنتيني

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه بعد قضاء يوم السبت في التركيز مع رؤساء الدول، وجه ترامب انتباهه لفترات وجيزة إلى السيدة الأولى في الأرجنتين في قمة مجموعة العشرين في اليابان. وكان ترامب قد تقدم أمام قلعة “أوساكا” للحصول على صورة مع المجموعة في صباح يوم الجمعة، حيث صافح ترامب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مد يده لمساعدتها



التفت ترامب مراراً وتكراراً لإجراء محادثة أثناء التقاط الصور مع قادة العالم، حيث رفع يده على فمه ليتحدث مع سيدة الأرجنتين الأولى “ماريا جوليانا”، كما تحدث إلى الرئيس الأرجنتيني “ماكري” عقب التقاط الصور. وذكرت الصحيفة أنه بعد الانتهاء من التقاط الصور، مد ترامب يده لمساعدة “ماريا” أثناء نزولها من منصة، ثم خرجت المجموعة لحفلة رسمية وتناول العشاء.

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