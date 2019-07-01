شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحركة التي فعلها الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان اثناء جلوسه بإصبعه وتسببت له بحرج كبير (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمازح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحركة “صبيانية” وضعت الأخير في حرج شديد عندما انتبه له.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ترامب وهو يضرب كتف ولي العهد السعودي خلال مروره من خلفه، بينما يتجه في طريقه لمكانه الخاص للجلوس، ليفزع ابن سلمان وينظر في الاتجاه الذي لامسه فيه ترامب قبل أن يلتفت بالاتجاه المعاكس في الوقت الذي مر فيه ترامب بجواره.