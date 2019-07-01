اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد الحركة التي فعلها الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان اثناء جلوسه بإصبعه وتسببت له بحرج كبير (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحركة التي فعلها الرئيس ترامب بالأمير اثناء جلوسه بإصبعه وتسببت له بحرج كبير (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمازح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحركة “صبيانية” وضعت الأخير في حرج شديد عندما انتبه له.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ترامب وهو يضرب كتف ولي العهد السعودي خلال مروره من خلفه، بينما يتجه في طريقه لمكانه الخاص للجلوس، ليفزع وينظر في الاتجاه الذي لامسه فيه ترامب قبل أن يلتفت بالاتجاه المعاكس في الوقت الذي مر فيه ترامب بجواره.

 

Advertisements

#ترامب زودها 😂
وعامل من #ابن_سلمان مسخرة 🤣🤣
pic.twitter.com/0jQiaeTNgK

— Incognito (@IrakiW) June 29, 2019
">

[email protected]

 

 

#ترامب زودها  Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الحركة التي فعلها الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان اثناء جلوسه بإصبعه وتسببت له بحرج كبير (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا