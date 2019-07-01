شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد جميح يقطع الشك باليقين ويكشف ”الحقيقة كاملة” للانسحاب الإماراتي من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري رفيع اليوم الأحد 30 يونيو 2019 م أن القوات الإماراتية انسحبت بشكل كامل من محافظة مأرب، من منطقة صرواح.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن المصدر قولة ان القوات الإماراتية غادرت مع معداتها العسكرية، بما في ذلك منظومة صواريخ باتريوت التي تم استبدالها بمنظومة باتريوت تابعه للقوات السعودية.

وأكد المصدر أن القوات الإماراتية مازالت متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن والساحل الغربي ونفى المصدر أن يكون للإمارات أي نوايا للانسحاب الكلي من عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تتواجد قوات إماراتية في محافظة حضرموت وقوة رمزية في محافظة شبوة.

وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني دكتور محمد جميح "إن هناك نوع من إعادة التنوع بين القوات المشاركة في التحالف العربي في اليمن وهذا يحدث بين الحين والآخر، وإن المعلومات من داخل عدن تفيد بأن هناك تنقل بين القوات وخروج قوات إماراتية ودخول محلها أخرى سعودية وسودانية".

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وعبر جميح عن اعتقاده بأنه لا نقص في القوات هناك، وحتى لو صحت هذه الأخبار فلن يؤثر في شيء نظرا لتعويضها بقوات أخرى على حد تعبيره.



وأشار جميح أن الملف اليمني مرتبط تماما بالتوتر الحاصل في منطقة الخليج العربي، وربما والكلام لجميح أن هذا التوتر انطلق من اليمن، عندما استخدم الحوثيون الطيارات المسيرة ضد الأراضي السعودية بعيدا عما يحدث على أرض اليمن، وخاصة بعد معركة الحديدة، وكأنها جاءت ردا إيرانيا على واشنطن وعقوباتها ضد طهران.

واستبعد جميح أن يكون هناك خلافا داخليا في الإمارات حول بقاء قواتها في اليمن، والحديث عن أن قتلى الإمارات ليسوا من أبو ظبي، مثنيا على قوة الحاكم في هذه المسألة في إشارة لولي عهد أبو ظبي الامير محمد بن زايد، قائلا "حتى لو كان هناك خلافات فهي لن تطفو على السطح".