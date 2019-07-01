شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت المستشفى".. سجن سري جديد يضم "80" مختطفاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتحت مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار "وسط اليمن" سجنا سريا جديدا أسفل المستشفى العام "وسط المدينة".

وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا حولت عدة أماكن في المستشفى منها الطابق السفلي "البدروم" الى سجون سرية.

Advertisements

وأكدت أن نحو 80 مختطفاً من عدة محافظات يمنية، محتجزون لدى الميليشيات في هذا المعتقل، الذي يخضع لحراسة أمنيه مشدده.

وسبق أن كشفت مصادر حقوقية أن محافظة ذمار التي تشكل نقطة العبور الرئيسية لمناطق جنوب ووسط اليمن نحو صنعاء، تضم ما يقارب من 65 معتقلا، بينها مبان حكومية وقلاع أثرية، بالإضافة لمنازل سكنية تستخدم كسجون سرية للمناوئين لها.

وأشارت تلك التقارير إلى وجود أكثر من 3 آلاف مختطف ومخفي قسريا في هذه السجون، بينهم 1668 من أبناء المحافظة ذاتها.