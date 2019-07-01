لجنة الوساطة في شبوة تحذر من انفجار وشيك للأوضاع بالمحافظة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

عبر مصدر في لجنة الوساطة في محافظة شبوة (شرق اليمن) عن أسفه من التطورات العسكرية في عتق وضواحيها وما يجري من تحشيد من قبل ما يسمى بالنخبة الشبوانية المدعومة من الامارات خلال الساعات الماضية.

ورصدت اللجنة حشود من ما يسمى قوات النخبة قادمة من معسكر عزان بقيادة محمد سالم البوحر تمركزت عصر السبت في المدخل الشرقي لمدينة عتق وعلى مقربة من نقطة الجلفوز التابعة للأمن العام.

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وأكد المصدر أن تحركات النخبة تعد اختراقا صريحا للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف ومازلت تعمل لجنة الوساطة لتنفيذه على الأرض بالتواصل مع الأطراف المعنية.

وحمل المصدر النخبة الشبوانية ممثله بقائدها البوحر مسؤلية ما يحدث من تطورات أو انفجار الوضع كونه الطرف الذي يحشد من كل المحاور صوب عتق خلال اليومين الماضيين.

وفي تطور لاحق اقدمت مليشيات النخبة الشبوانية في نقطة الرمضة بمديرية حبان على اعتراض اللجنة المشكلة للتحقيق في تفجير أنبوبي النفط والغاز.