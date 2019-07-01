أفادت مصادر يمنية بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة سبعة آخرين في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي استهدف تجمعا لمدنيين في حي سكني بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وأوضحت المصادر، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، الأحد، أن الميليشيات استهدفت بقذائف مدفعية الهاون تجمعا للمدنيين أثناء تسلمهم مواد إغاثية في حي حوض الأشراف، شرق المدينة.
وتقصف مليشيا الانقلاب بين الحين والآخر الأحياء السكنية في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين جراء قصف حوثي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.