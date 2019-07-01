شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة يمنية تعالج السكري وهشاشة العظام وتحد من الأصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير طبي دولي مؤخراً، فوائد كثيرة لإحدى الفواكه التي تتوفر بشكل كبير في اليمن. هذه الفاكهة لها أسماء عديدة وفوائد متعددة ، البعض يسميها سفرجل ، والبعض يطلق عليها إسم الخربش ، وآخرون يسمونها بالعاص فيما يطلق عليها في بعض الدول مسمى القشطة..

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وتعتبر هذه الفاكهة من الفواكه غير المعروف فوائدها الهائلة لدى الكثير من المواطنين، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، كمضادات الأكسدة، التي تقوي مناعة الجسم، وتقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية. ويستعرض الدكتور “الكونسلتو” في تقريره الطبي فوائد هذه الفاكهة. "المنارة نت " تعيد نشر أبرز ما جاء في هذا التقرير وعلى النحو التالي: - تقي فاكهة "السفرجل" أو ما تطلق عليها بعض البلدان "القشطة" ، من الأمراض المزمنة، لإحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تساهم في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الثدي، فضلًا عن السكري. - تحارب البكتيريا، وفقاً لإفادات بعض الدراسات الطبية ، التي اثبتت بأنها مضادة للجراثيم، وخاصة البكتيريا التي تسبب أمراض الفم، والكوليرا، والتهابات المكورات العنقودية (نوع من الجراثيم التي تصيب البشرة والأنف). - تعالج التهاب المفاصل، وقد أظهر التقرير الطبي للدكتور “الكونسلتو”، أن لفاكهة القشطة خصائص تكافح الالتهابات وتقلل التورم، ما يجعلها الاختيار الأمثل لمرضى التهاب المفاصل. - مفيدة لمرضى السكري، حيث تعتبر فاكهة القشطة الاختيار الأمثل لمرضى السكري، وهذا ما أكده تقرير “الكونسلتو” وعدد من الدراسات الطبية التي أجريت عليها، لاحتوائها على الألياف، التي تساهم في ضبط مستوى السكر بالدم. - مفيدة للقلب والأوعية الدموية: تساهم فاكهة القشطة في التقليل من الدهون الثلاثية بالدم، التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن قدرتها على توسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على ضخ الدم بصورة متنظمة إلى جميع أعضاء الجسم المختلفة. - تقوية جهاز المناعة: تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين سي، الذي يعمل على تقوية وتعزيز جهاز المناعة، ما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وفقا لبعض الدراسات. - تنشيط الذاكرة: تعمل فاكهة القشطة على الحفاظ على صحة الجهاز العقلي، وتعتبر الاختيار الأمثل للطلبة خلال فترة الامتحانات، لقدرتها على تنشيط الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز والانتباه، وتنظيم ساعات النوم. - الوقاية من هشاشة العظام: تساعد فاكهة القشطة على حماية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام، لاحتوائها على العناصر المفيدة للنسيج العظمي، مثل الكالسيوم. - نضارة البشرة: تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين سي، الذي يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين اللازم لنضارتها ووقايتها من الجفاف. - نمو الشعر: تحتوي القشطة على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الشعر، مثل الزنك، والحديد، والماغنسيوم، ما يقلل من فرص تعرضه للتقصف والتساقط.