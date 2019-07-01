شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو فضيحة جديدة.. الحوثي يجبر فتيات يمنيات على هذا العمل المعيب مع حشد من الرجال بالشارع في وضح النهار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ـ وتعيد نشره قناة "يمن الغد" على اليوتيوب ـ رقص عدد من الفتيات اليمنيات وسط حشد من الرجال. وقال الناشطون" أن الفيديو يعود لفعالية حوثية بمحافظة حجة. وتظهر ثلاث فتيات يرقصن "البرع"، في ريف يمني، يخالطه صوت مزمار، وأصوات الرجال التي تشيد بما يحدث.

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