شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تبث أول فيديو لتدمير مخابئ المليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزع الإعلام العسكري فيديو يوثق لحظة تدمير مخابئ مستحدثة للمليشيات الحوثية داخل مدينة #الحديدة مساء اليوم تزامنا مع محاولة عناصرها التقدم صوب الأحياء السكنية المحررة. مواجهات هي الأعنف وبشكل متصاعد داخل مدينة الحديدة بالتزامن مع قصف هستيري للمليشيات Advertisements اخبار تهمك. وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية لـ"يمن الغد" اندلاع مواجهات هي الأعنف منذ ساعات داخل مدينة #الحديدة إثر هجوم شنته المليشيات #الحوثية . وقال المصادر" أن المليشيات الحوثية تحاول التقدم من محيط جولة الحلقة ومعسكر الدفاع الساحلي صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع #الخمسين داخل مدينة #الحديدة ". وأضاف" أن المليشيات الحوثية تشن قصفا مكثفا بقذائف الهاون على الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة تزامنا مع محاولة عناصرها التقدم ميدانيا".

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