شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبد السلام الدهبلي يزور رئيس محكمة استئناف تعز بمستشفئ السلام في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام اليوم الشيخ عبدالسلام الدهبلي عضو مجلس النواب بزيارة لرئيس محكمة الاستئناف بتعز القاضي الحمودي بأحد مستشفيات القاهرة. وخلال الزيارة اطمئن الدهبلي على صحة القاضي الحمودي ومراحل تلقيه العلاج متمنيا له موفور الصحة والعافية ليعود إلى اليمن وتعز لاستكمال رسالته في خدمة القضاء اليمني. رافق الشيخ الدهبلي في زيارته وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل.

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