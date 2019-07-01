شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تصدر قرارت صارمة ضد اصحاب الكهرباء التجارية وتزف خبر سار للموطنيين (الاسعار الجديدة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الانقاذ بصنعاء التابعة للحوثيين اليوم الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لمٌلاك المولدات الكهربائية، بمبلغ 240 ريال للكيلو وات الواحد بعد ان كانت بسعر 260 ريال للكيلوا وات ، وخفضت سعر الاشتراك الشهري باكثر من200% .

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وأكد قرار صادر عن وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، أهمية التزام ملاك المولدات الكهربائية بهذه التعرفة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019م .

وتضمن القرار تحديد الإشتراك الشهري على المستهلكين بمبلغ ألف ريال كحد أعلى بدل ماكان 3200 ريال شهرياً .