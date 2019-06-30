شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : اندلاع اشتباكات عنفية بين قبائل العصيمات وحرف سفيان والحوثيون يغذون المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية عن اشتباكات عنيفة اندلت بين قبائل العصيمات وقبائل حرف سفيان وسط تغذيتها من قبل مليشيا الحوثي.

وذكرت المصادر أن قتيل وجرحى سقطو في الاشتباكات التي نشبت صباح اليوم السبت ولا زالت مستمرة حتى كتابة الخبر بين قبائل العصيمات من جهة وقبائل صبارة من حرف سفيان مسنودين بمجاميع حوثية من جهة اخرى.

وأوضحت المصادر أن الخلافات بين هذه القبائل قديمة جدا بسبب وادي اسمه "مور" وتدخلت جماعة الحوثي فيها كثيرا بعد سيطرتهم على حرف سفيان كما اثارت هذا المشكلة في عام 2009 في محاولة منها لاقتحام بلاد العصيمات لكنها باءت بالفشل.

وتقوم مليشيا ايران الحوثية بإثارة القضية بين الحين والآخر ومن ثم يطلبون المشائخ رهائن ويطلبوا مقاتلين للجبهات ويبتزوا الناس عن طريق إثارة المشكلة فقد قاموا خلال هذه الفترة بقطع مشاريع الماء التابعة لأبناء العصيمات والتمترس في عدة مواقع كما تقوم باستقطاب شباب لالحاقهم بدوراتهم الطائفية لكنها لا تلقا تجاوبا من القبائل.