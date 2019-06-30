شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من استمرار تدهور الريال اليمني.. بعد ارتفاع الدولار والسعودي الى هذا الحد(أسعار الصرف اليوم الأحد 30 يونيو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مخاوف من استمرار تدهور الريال اليمني.. بعد ارتفاع الدولار والسعودي الى هذا الحد (أسعار الصرف اليوم الأحد 30 يونيو) الريال السعودي (شراء) 148 - 148.5 البيع 149.5 - 149 Advertisements الدولار الامريكي اخبار تهمك. (شراء) 564 - 563 البيع 568 - 566

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