شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... فتيات يمنيات يرقصن ‘‘البرع’’ في فعالية حوثية بهذه المحافظة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رقص عدد من النساء اليمنيات وسط حشد من الرجال.

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وقال ناشطون، أن الفيديو، الذي لم يتمكن "ناس تايمز" من التحقق من صحته، يعود لفعالية حوثية بمحافظة حجة.

وتظهر ثلاث فتيات يرقصن "البرع" ، في ريف يمني ، يخالطه صوت مزمار، وأصوات الرجال التي تشيد بما يحدث .