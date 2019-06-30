شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : اول صورة لطائرة طيران اليمنية بعد هبوطها اضطرارياً وتعرضها لحادث (شاهد كيف اصبحت) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إضطرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية العودة إلى مطار القاهرة عقب إقلاعها منه بنصف ساعة نتيجة تأزم صحة احد راكبيها.

وأفاد مسافرون كانوا على متن رحلة الطائرة اليمنية رقم 609 "القاهرة - عدن"، أن كابتن الطائرة عاد إلى مطار القاهرة عقب إقلاعها تقديرا لحالة احدى النساء المريضات تدعى رضية عبدالله علوي السقاف التي تأزمت صحتها وهي على متن الطائرة.

المسافرون أشادوا بقرار كابتن الطائرة في العودة إلى مطار القاهرة تفاديا لأي خطر قد يحدث للمريضة، واعتبروا انه عمل إنساني يضاف إلى رصيد الخطوط الجوية اليمنية