خبر صادم .. السعودية تزهق روح الطفلة أميرة الزايدي بتواطئ من الأمم المتحدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

فارقت الطفلة أميرة عبدالله الزايدي، اليوم الأحد، الحياة ، لتكون شاهد حي على بشاعة العدوان السعودي الأمريكي، وحقارة المجتمع الدولي الذي فضل الصمت وغض الطرف عن حالتها الصحية رغم المناشدات التي طالبت بضرورة سفر الطفلة الى الخارج لتلقي العلاج جراء اصابتها بضعف في صمامات القلب.

وقد رفض تحالف العدوان السماح لأسرتها بالسفر لعلاجها في الخارج، مما جعل الموت مصيرها.

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وكانت السلطة المحلية تقدمت بطلب لمكتب الأمم المتحدة بصنعاء للسماح لأسرة الطفلة أميرة الزايدي البالغة من العمر ثلاثة اشهر بنقلها إلى خارج الوطن للعلاج نظرا لحالتها الصحية الحرجة وفقا لقرار الأطباء في مستشفيات صنعاء.

الا أن تحالف العدوان رفض طلب الأمم المتحدة بالسماح بسفر الطفلة أميرة التي تعاني من ضعف بصمامات القلب جراء القنابل العنقودية والغازات السامة التي ألقاها العدوان على مديرية صرواح.

واضحت الطفلة أميرة وصمة عار في جبين الأمم المتحدة التي فشلت في إنقاذ حياة الطفلة أميرة، وكذا حياة آلاف المرضى اليمنيين الذين توفوا نتيجة إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء الدولي في 8 أغسطس 2016م.