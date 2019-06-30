16 شهيدا وجريحا من المدنيين بينهم أطفال جراء قذيفة حوثية بتعز

استشهد وأصيب 16 مدنيا بينهم أطفال، اليوم الأحد، جراء قذيفة حوثية سقطت على أحد أحياء مدينة تعز.

وأوضحت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي أطلقت إحدى قذائفها على تجمع للمدنيين في حي شعب الدبا منطقة حوض الأشراف شرق تعز ، أثناء تجمعهم لإستلام مواد إغاثية من برنامج الغذاء العالمي، مخلفةً عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

وحسب الإحصائيات الاولية التي تم رصدها من المستشفيات ، فقد تسببت تلك القذيفة بمقتل أربعة مدنيين حتى الآن بينهم طفل، وإصابة أكثر من 12 مدني باصابات بليغة بينهم أطفال .

وتأتي هذه الجريمة البشعة في حق المدنيين الأبرياء من ابناء تعز ، استمراراً للجرائم الحوثية والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها مليشيا الحوثي على تعز وعلى ابنائها منذ اربع سنوات.

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وأدانت السلطة المحلية بتعز هذه الجريمة البشعة المرتكبة من قبل مليشيات الحوثي التي استهدفت مدنيين أبرياء بينهم نساء واطفال .

كما أدانت الصمت الدولي وتجاهله كل جرائم الحوثيين المرتكبة في حق ابناء اليمن بشكل عام وابناء تعز على وجه الخصوص.

وطالبت السلطة المحلية مجلس الامن والامم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية استنكار وادانة مثل هذه الجرائم البشعة بشكل واضح وصريح.