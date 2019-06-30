الإنتقالي الجنوبي يحذر من التمادي والتزييف في سقطرى وشبوة

حذر المجلس الإنتقالي الجنوبي في إجتماعه اليوم الأحد، من التمادي في محافظتي سقطرى وشبوة، مجدداً التأكيد على وقوف قيادة المجلس الانتقالي إلى جانب أبناء الشعب الجنوبي .
وقال المجلس في إجتماعه برئاسة، رئيس هيئة رئاسته، اللواء عيدروس الزبيدي، أنه من استمرار التمادي في اختبار صبر الشعب، ومؤكداً على أن كل محاولات الاخضاع والتزييف، لن تُجدي نفعاً أمام الإرادة الجنوبية التي تسير بثبات نحو الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
ووقف الاجتماع بإسهاب أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية، وتحديداً ما تشهده محافظتي شبوة وسقطرى، وحيّا أبناء المحافظتين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للمشاريع الإخوانية التي يحاول أن يمررها حزب الإصلاح تحت غطاء ماتسمى بالشرعية.
وناقش الاجتماع، التقرير المُقدم من لجنة الحوار الجنوبي-الجنوبي، ونتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة ضمن المرحلة الثانية من الحوار مع مختلف الهيئات والمكونات والأحزاب السياسية الجنوبية.
وأشاد الاجتماع بالنتائج الإيجابية التي حققتها جلسات الحوار، وثمّن الجهود التي قدمتها الهيئات والمكونات الجنوبية في سبيل توحيد الكلمة الجنوبية، ومجدداً الدعوة لباقي الهيئات والمكونات التي تخلفت عن المرحلتين الأولى والثانية بأن تلحق بركب الحوار الجنوبي خلال المرحلة القادمة، فالجنوب لن يكون إلا بكل ولكل أبنائه.
واستعرض الاجتماع، أيضا لائحة التدريب والتأهيل التي قدمتها الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، وفي الصدد شدد الاجتماع على أهمية إيلاء كادر المجلس كل الرعاية والاهتمام وتدريبه وفق أسس علمية صحيحة تتواكب مع ما ينتظر المجلس من تحديات ومهام وطنية كبيرة.
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