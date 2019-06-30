طاقم في سفارة اليمن بنيودلهي يجرون زيارات تفقدية لجرحى الساحل الغربي

أجرى الملحق الطبي بسفارة اليمن بنيودلهي زيارات تفقديه لجرحى الساحل الغربي الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الهند.

وقام المحلق ممثل بأنيس الردفاني بزيارة و بمتابعة احوال الجرحى وعلاجهم ودور المندوبين والمشرفين على ترتيب إقامتهم وسكنهم وعلاجهم .

وقدم الملحق الطبي شكره الجرحى القائمين على الملف وجهودهم الطيبه وكان انطباعا جيدا لدى الملحق الطبي للسفاره لما سمعه عن رضى ورتياح الجرحى حول القائمين على الملف ممثل بالاخ عمار القيدعي والطاقم التابع له في تنظيم أمور الجرحى.

وأكد الملحق الطبي تواصله المستمر للاطمئنان على احوال الجرحى الذي قدموا دمائهم وحياتهم في الدفاع عن الدين والأرض وتحرير مؤسسات الدوله من المليشيات الانقلابيه.

وتمنى الملحق الطبي للسفاره الدكتور أنيس الردفاني الشفاء العاجل لجميع الجرحى والرحمة للشهداء الابرار.