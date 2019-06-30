إنفراجه... رئيس الوزراء يوجه بطباعة مليون جواز سفر إضافي

وجه رئیس مجلس الوزراء الیمني الدكتور معین عبدالملك الیوم الأحد بطباعة ملیون جواز سفر إضافي وتوزیعھا على مختلف دوائر الإصدار في الداخل والخارج. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس لملجس الوزراء الیوم بمدینة عدن. وطبقا لما نقلته وكالة سبأ الحكومیة إن مجلس الوزراء وافق على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القیمة والأخرى، بما في ذلك طباعة ملیون جواز إضافي. ووجھ رئیس الوزراء وزارتي الداخلیة والمالیة ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفیذ وبشكل عاجل.

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