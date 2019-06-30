الحكومة توافق على طباعة مليون جواز إضافي لإنهاء الأزمة

إعترفت الحكومة في إجتماعها اليوم، بأزمة جوازات السفر التي تعيشها منذ أسابيع وأدت إلى غضب شعبي وحملات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي .

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الحكومة في إجتماعها برئاسة الدكتور، معين عبدالملك، وافقت على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة والأخرى، بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي.

كما وجهت وزارة الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل.

وجاءت موافقة الحكومة على المناقصة، على الرغم من وصول دفعة من جوازات السفر التي تم تخصيصها للحجاج وجرحى الحرب المغادرين للعلاج في الخارج .