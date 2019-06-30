تمكنت وحدات من الجيشي اليوم من استعادة مركز مدينة الظاهر بمحافظة صعدة شمال البلاد. وذكرت مصادر محلية أن القوات تقدمت في الأودية والتباب قبل السيطرة على مركز المديرية التي يربطها خط مباشر بمديرية حيدان. وتخوض القوات الحكومية معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، وتتقدم صوب مران المعقل الرئيس للجماعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تسيطر على مدينة الظاهر بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.