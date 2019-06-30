قيادات الإنتقالي بالضالع تتقدم مراسم تشييع "الشوبجي والجبني"

شاركت قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية بمحافظة الضالع اليوم الاحد في موكب تشيع مهيب لجثمان الشهيدين البطلين مازن يحيى الشوبجي وزميله مسعد محمد الجبني،اللذان استشهدا مساء الأمس ، وهما يخوضان معارك الشرف والبطولة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة شخب غرب قعطبة شمال الضالع.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تقدم قيادات المجلس نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة قاسم صالح الشعيبي ، وأعضاء الهيئة التنفيذية ، عبدالحميد طالب وعبدالكريم النعوي وعبدالكريم السلال ومحمد محمود وآخرين ، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية ومدنية وحشد غفير من المواطنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى النصر العام بمدينة الضالع ، وصولاً إلى منطقة شكع حيث ووري جثماني الشهيدين الثرى بعد الصلاة عليهما وسط حزن عميق ساد الجموع المشيعة ، التي عبرت عن فقدان أثنين من خيرة شباب الضالع الأبطال.

يذكر أن الشهيد البطل مازن الشوبجي هو شقيق الشهيد القائد شلال الشوبجي ، الذي استشهد قبل أسابيع وهو يتقدم الخطوط الأمامية للمعارك الدائرة منذ أشهر مع ميليشيات الحوثي على حدود الضالع .

هذا وعبّرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي وقيادة المقاومة والقوات الجنوبية المشتركة بمحافظة الضالع عن أصدق تعازيها لأسرتي الشهيدين وكل الشهداء الميامين الذين يصنعون بأرواحهم ويرسمون بدمائهم ملاحم البطولة والفداء في ميادين العزة والكرامة.