عدن.. بدء إضراب عمال النفط اليمنية

دشن عمال وموظفي شركة النفط اليمنية في عدن عملية اضراب جزيرة وذلك نفيذ أولى خطوات التصعيد الذي دعا له مجلس تنسيق اللجان النقابية بالشركة وذلك بتنفيذ الإضراب الجزئي عن العمل لمدة ساعتين.

وقد اغلقت صباح اليوم الاحد كافة محطات ومنشآت الشركة في عدن لمدة ساعتين ابتدأت بالثامنة صباح وحتى الساعة العاشرة.

وأعلن مجلس اللجان النقابية في الشركة نجاح الاضراب بنسبة 100% مشيرا الى انه اعتبارا من الثلاثاء القادم سيتم الإغلاق الكامل للمنشآت ومحطات الشركة بما فيها تموين الطيران وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال المجلس أن الإضراب الجزئي يهدف إلى توصيل رسالة إلى المعنيين بأن عمال وموظفي الشركة يهدفون من هذا الإضراب الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار وذلك عقب المخالفات التي ارتكبتها شركى مصافي عدن بإنشاء مساكب لبيع المشتقات النفطية.

وطالب المشاركون في الإضراب الجزئي الجهات المعنية بإزالة المساكب المستحدثة في مصافي عدن التي قالوا بأنها لا تخدم طبيعة العمل التكاملي بين مصافي عدن وشركة النفط والمحددة وفقا للقانون والذي خولت المصافي بتكرير النفط الخام والاستيراد للمشتقات النفطية الجاهزة في حين حددت مهام شركة النفط في توزيع وتسويق المشتقات النفطية للسوق المحلية بحيث يكون العمل بين الشركتين تكامليا.