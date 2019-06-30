قوات الجيش تهاجم مواقع للمليشيا في محافظتي الجوف وصعدة

شنت قوات مشتركة من الجيش الوطني بمحوري الجوف وصعدة بقيادة محافظ الجوف اللواء امين على العكيمي ،اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة.

وأكدت مصدر عسكرية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) "أن الجيش الوطني شن هجوماً واسعاً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي بمحافظة صعدة ، وكبدتهم خسائر فادحه في العتاد والارواح ".

وتابع المصدر "ان مدفعية وطيران التحالف استهدفت عدد من الأسلحة و الآليات العسكرية في عدد من مواقع الانقلابيين بصعدة".