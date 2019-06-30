وقفة احتجاجية لمعلمين في شبوة للمطالبة بتلبية حقوق المتقاعدين

نفذ صباح اليوم في شبوة وقفة احتجاجية للمعلمين وذلك للمطالبة بتنفيذ مطالب المعلمين المتقاعدين في مديريات المحافظة.

ورفع المعلمون لافتات تطالب باستمرار رواتب المتعاقدين فترة الإجازة ،واعتماد أولوية الوظائف للمتعاقدين،و تفعيل نظام العقود،وزيادة رواتب المتعاقدين.

وكانت قد توقفت رواتب المتقاعدين الشهر الماضي مايو والذي جاءت الوقفة على اثرها.

جائت الوقفة بعد أن توقفت رواتب المتعاقدين الشهر الماضي مايو.

وفي الوقفة تم كليف مجموعة من المتعاقدين بالنيابة عن المحتجين للجلوس ومناقشة الأمر وشرح الاستاذ محمد والممثلين مطالب المتعاقدين للاخ الوكيل وبدوره أعرب الوكيل لمرور عن تفهمه وتأييده للمطالب وعلى الفور تحركا الأخوين لملس ولمروق لمقابلة محافظ المحافظة الذي كان مشغول بلقاءات هامة حول الملف الأمني ووعدوا الممثلين بالخروج والتوجه فورا لمقابلة المحافظ لأجل إقرار حل مرضي للمتعاقدين سيتم إقراره بشكل رسمي من قبل المحافظ خلال الساعات القادمة بمشيئة الله متمنين أن يكون قرار منصف مرضي للمتعاقدين حتى لا يجدوا المتعاقدين أنفسهم مضطرين للنزول مرة أخرى للاحتجاج كما يقولوا .