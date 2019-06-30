الشيخ بن فريد يدعو لتعزيز الاصطفاف الشعبي والتأخي بين أبناء شبوة

دعا الشيخ القبلي والقيادي في المجلس الانتقالي صالح بن فريد العولقي الى تعزيز التلاحم والتآخي بين أبناء شبوة.

وقال بن فريد في رسالة نشرها على صحفته في فيس بوك:" أن النقاط التالية، أولويات مؤمن وحريص عليها وأتمنى من إخوتي وأبنائي في شبوة أن نتكاتف من أجل الحفاظ عليها وتحقيقها:

وهي على النحو التالي:

- حماية و صيانة وتعزيز الأمان والإستقرار الذي تحقق بدماء شهداء شبوة وبالمخاطرة بحياة شبابها منذ دحر الحوثي والمتطرفين.

- توحيد جميع أبناء شبوة تحت هدف "شبوة والجنوب أولاً".

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- محاربة مصدرين الفتن القائمة على التمييز القبلي و المناطقي في شبوة.

- التمسك بدور التحالف بقيادة دولة الإمارات والإصرار على حماية تواجدها والذي هو الداعم الأساسي لأمان وإستقرار شبوة وصمام أمان وأمال الجنوبيين في الجنوب.

- تعزيز تلاحم وتآخي جميع القوى الأمنية والعسكرية والنخبوية ، ومحاربة تغلغل الأحزاب والتيارات السياسية التي تعيش على سياسة "فرق تسد".

- مواصلة مسيرة محاربة الفساد وإقتلاعه من جذوره عن طريق الإصرار على تطبيق الشفافية والعدالة وتوظيف الرجل المناسب في المكان المناسب.

- الإيمان بشعار "شبوة والجنوب هويتي" ووضعه أمام أعيننا في كل عمل وسلوك نمارسه.