قائد محور تعز يلتقي قادة الألوية العسكرية ويشدد على "رفع الجاهزية"

عقد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، اليوم الأحد، اجتماعا ضم عددا من قادة الألوية العسكرية والأركانات.

ووفق متابعة" الخليج 365"، ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية في المدينة و سير العمليات التي تشهدها مختلف الجبهات.

وشدد اللواء الصبري على ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة للتصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية ودحرها من كافة مناطق المحافظة.