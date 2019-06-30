شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" ...سعودي يصاب بالهستريا وسط المسرح بعد رد فعل الفنانة الكويتية "نوال "عليه بعد ان قال لها ..احبك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة، نوال الكويتية، واحد من معجبينها، أثناء إحيائها لحفلها الضّخم، الذي أقيم مساء أمس السبت، في السّعوديّة، بالرّدّ عليه، بعد أنْ هتف قائلاً: “نوال أنا بحبك”. ولم تتردّد نوال لحظة، فور سماعها لهذا الهتاف، وردّت عليه سريعًا، قائله: “وأنا بعشقك”، وهو ما جعله يفقد صوابه من الفرحة وظل يصيح وبقفز من مكانه، لأن فنانته المفضلة ردت عليه.

وشارك نوال في الغناء، بحفلها بمدينة جدة بعنوان “ليلة سهم”، نخبة من نجوم الغناء، ومنهم أصالة، وأسما لمنور.

وسبق أنْ أعلنت الفنانة، نوال الكويتية، اعتذارها عن إحياء الحفل المقرّر إقامته 29 مارس الماضي، ضمن مهرجان موسم الشرقيّة بالمملكة العربيّة السّعوديّة، لظرف صحيّ طارئ.

وكتبت نوال، تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، قالت فيها: “جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني.. على أن التقيكم في مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن”. Advertisements لمشاهدة الفيديو View this post on Instagram من حفلة #نوال_الكويتيه بالسعودية A post shared by Wedad_celebrities (@wedad_celebrities) on Jun 30, 2019 at 4:16am PDT

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