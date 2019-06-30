شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغتيال وزيرفي الحكومة وسط الشارع ...شاهد فيديو لإطلاق النار الكثيف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اغتيل وزير شؤون النازحين اللبناني، مساء اليوم، باطلاق نار ما أدى إلى مقتله ومقتل أحد مرافقيه
، فيما أصيب 3 من مرافقيه في الحادث
مشغل الفيديو
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