عاجل : اغتيال وزيرفي الحكومة وسط الشارع ...شاهد فيديو لإطلاق النار الكثيف

عدن - ياسمين التهامي - اغتيل وزير شؤون النازحين اللبناني، مساء اليوم، باطلاق نار ما أدى إلى مقتله ومقتل أحد مرافقيه

، فيما أصيب 3 من مرافقيه في الحادث

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