سقطرى تنتفض في وجه الإمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

عادت جزيرة سقطرى اليمنية لتتصدر واجهة الأحداث مع خروج آلاف السقطريين، اليوم الأحد، في مظاهرة مناهضة للتحركات العسكرية الإماراتية بعد أيام من اعتداء مسلحين يتبعون “أبوظبي” على محافظ الجزيرة “رمزي محروس”، ووزير الثروة السمكية في حكومة المرتزقة “فهد كفاين” الذي ينتمي للجزيرة أيضا.

ورفع المحتجون عَلم اليمن ولافتات تندد بالتدخل الإماراتي، ومحاولة إثارة الخلافات والصراعات البينية وإضعاف الأمن في المحافظة، وجددو رفضهم لأي وجود مسلح أو تشكيلات عسكرية، تتلقى توجيهاتها من أبوظبي.

وتفاعل مئات الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل في تظاهرة الكترونية انطلقت مساء السبت، تحت هاشتاج #سقطرى_ترفض_الإمارات، رفضاً للدور الإمارتي في الجزيرة، ودعما للتظاهرة التي شاركت فيها حشود كبيرة ولافتة،