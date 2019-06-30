أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع إن مليشيا الحوثي قامت باختطاف الشيخ القبلي فرحان الجلحوي في مديرية منبه الحدودية وتفجير منزله. وجاء ذلك بعد رفض الشيخ القبيل وأبناء المنطقة ادخال المليشيا الحوثية للاسلحة الثقيلة فيها لتكون منصة اطلاق نار على الاراضي السعودية. وقامت المليشيا بتفجير منزل الشيخ الجولحي في قرية بني خولي بالمديرية بعد يومين من الاشتباكات بين ابناء المنطقة والمليشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تختطف شيخ قبلي في صعدة ويفجرون منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.