تعز.. لقاء لمناقشة الوضع الصحي في المحافظة

بحث وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الاحد ،مع وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي ،ومدير عام الصحة الانجابية في ديوان الوزارة الدكتورة حميدة زيد ،ووكيل وزارة الإدارة المحلية مختار الشريحي، الوضع الصحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي جرى مناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة.

ولفت وكيل أول المحافظة الى أن قضية الجرحى تمثل معظلة كبيرة ..مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عاجلة ومستقبلية لمشاكل جرحى الجيش الوطني في المحافظة.. لافتاً الى أن القطاع الصحي في المحافظة يعاني من شحة في الامكانيات.. موضحاً بان انشاء مركز الاطرف الصناعية الذي سبق وان تم اعتماده في المحافظة من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية سيحد كثيراً من معاناة الجرحى باستثناء بعض الحالات القليلة الحرجة التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج.

بدوره، اكد وكيل وزارة الصحة اهتمام الوزارة بتحسين القطاع الصحي في تعز وذلك بالتعاون مع السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة .