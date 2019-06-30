قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "صراعنا المركزي مع الحوثية ومادونها من مشاكل وقضايا قابلة للحل".

وأضاف غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "والذهاب الى الصراعات الهامشية لا علاقة لها بالتحرير والإنقاذ وانما صراع مصالح ونفوذ".

‏ وبين أن "الأنشطة الجانبية تديرها جماعات متخمة بالمال والارتباطات المتعددة وبعضهم فرغ موظفين في الهوامش".

وتابع "‏لاحقوا ولاية اللصوص وكل شيء سيكون تمام".

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