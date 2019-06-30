قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "صراعنا المركزي مع الحوثية ومادونها من مشاكل وقضايا قابلة للحل".
وأضاف غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "والذهاب الى الصراعات الهامشية لا علاقة لها بالتحرير والإنقاذ وانما صراع مصالح ونفوذ".
وبين أن "الأنشطة الجانبية تديرها جماعات متخمة بالمال والارتباطات المتعددة وبعضهم فرغ موظفين في الهوامش".
وتابع "لاحقوا ولاية اللصوص وكل شيء سيكون تمام".
وكتب "أما ولاية اللصوص فنخيط متعجرف يستعيذ منها ابليس ويخرج العنصري ويسرق أمنك واستقرارك ودولتك ويخرب وطنك ودينك ومستقبل الجميع ليشبع جشعه وسادية تشبه وجه فارسي كاره للعرب وكمان باسم عرقية يسموها الآل وكل ما هي عليه عصابة تكره اليمني ايا كان طالما يرى ولايتهم جريمة وكارثة ودمار وخراب".
ومضى "وكله قابل للتصحيح ىيهون الا ان تجد يمني حر مخدوع بالنفاق المكثف الذي يتحدث به ولاية العنصرية المنتجة للجريمة باسم الدين والوطن وكمان يردد شعاراتهم التي تخلقت كدجال يقينه ان اليمني احمق ولديه عجز نفسي وعقلي من ان يفهم جريمتهم وأنهم قادرين على دفع بعضهم ليقتلوا ابناء وطنهم وأخوانهم ليحكمهم من يقول انه سيد والباقي زنابيل بلا دين ولا شرف ولا انسانية ان لم يؤمنوا بولاية السيد اللص".
وأشار إلى أن"حرب الاحرار ضد الكاهن اللص الدجال العنصري حرب من اجل الحرية والاخوة ودولة المواطنة وحرب انسانية في صميمها لاستعادة الفرد اليمني لكرامته والوطن لعزته والدولة لقانون العدالة والمساواة ومهما استمرت مغالطات اللصوص العنصريين فان ثورة يمانية عبقرية قادمة حتما طال الزمن ام قصر".
واختتم "وصباح الخير يا يمن العزة والكرامة والعروبة يا اعز من امن بالرسالة من اجل الاخوة والعدالة والحريّة والمساواة من اجل ان تكون الارض انسان مقدس لفرديته الحرة وفردية الانسان أخيه الند من اجل الله جل جلاله وخالق الحرية لإنسنة وجودنا".
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