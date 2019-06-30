وكيل المهرة يسلّم المركز الصحي بالمسيلة سيارة إسعاف

سلّم وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد سيارة إسعاف للمركز الصحي بمديرية المسيلة بتمويل من شركة بلاد السلام للخدمات الطبية بسلطنة عُمان وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الأجتماعية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال التسليم، أوضح الوكيل العبودي أن سيارة الأسعاف التي تم تسليمها لمركز الصحي المسيلة ستسهم في تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين من خلال نقل المرضى وتقديم خدمة الاسعاف في جميع الحالات الطارئة بالمديرية.

وأشار الوكيل العبودي أن هذة المكرمة المقدمة من شركة بلاد السلام للخدمات الطبية ستحل الكثير من العوائق الصعبة وستسهم بحد كبير في وصول الحالات الضروريه وحوادث السير الى المركز الصحي بالمديرية أو نقلها الى المحافظات المجاوره بصورة مستعجله وبدون تأخير.

وثمّن العبودي الدور الكبير التي قامت به شركة بلاد السلام على تقديمها سيارة إسعاف لمديرية المسيلة التي هي في أمس الحاجه لها ، مشيداً بالمواقف الأخوية للأشقاء بسلطنة عُمان على ما يقدمونه من دعم متواصل على امتداد أعوام عديدة لإخوانهم في محافظة المهرة في مختلف المجالات الأنسانية.

حضر مراسيم التسليم، الدكتور مبارك مزيون نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأستاذ محسن بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي والاستاذ سالم أحمد السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية والأستاذ فضل علي القميري مندوب شركة بلاد السلام للخدمات الطبية.