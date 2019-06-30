مجلس الوزراء يناقش تعزيز العلاقة مع شركاء اليمن في التنمية

كرس مجلس الوزراء، اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة المقترحات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، على ضوء التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق وكالة "سبأ" تضمن التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، نشاط الوزارة للنصف الأول من العام الجاري 2019م، ومسار خطتها للنصف الثاني من ذات العام، واليات حشد جهود شركاء اليمن في التنمية للمساهمة في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.. لافتا الى المشاريع المدرجة ضمن خطط الوزارة المستقبلية لرفع مستوى التعهدات والمنح المقدمة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

كما استعرض الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري و الخاصة بتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من المجالات.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لخطط وزارة التخطيط والتعاون الدولي واهمية ان ترتقي الجهود المبذولة الى مصاف التحديات الراهنة التي تواجه اليمن في مختلف المجالات جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران... مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لاستيعاب التمويلات، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء بما يتواكب مع طبيعة هذه التحديات والاحتياجات القائمة.

ولفت رئيس الوزراء، الى أهمية استئناف عمل الصناديق المانحة و المشاريع المتعثرة الممولة خارجياً، وشدد على ضرورة تحديد أولويات المرحلة الراهنة، ووضع الخطط الإستراتيجية للمرحلة القادمة، والاهتمام بالتمويلات الخاصة بإعادة الإعمار، ومشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ووافق مجلس الوزراء على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة والأخرى، بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي.. ووجه وزارتي الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل.

كما كلف مجلس الوزراء، وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية لقرار المجلس رقم ٤٩ بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية والذي تمت الموافقه عليه في الاجتماع السابق.

وشدد المجلس على ضرورة ان تراعي الالية التنفيذية للقرار انتهاج مبدأ الشفافية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه في خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية بكميات كافية واسعار مناسبة، وبما يساهم ايضا في تحقيق استقرار اسعار الصرف للعملة الوطنية وتجفيف احد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.

ووجه مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن معالجة أضرار السيول الناتجة عن المنخفض الجوي، مؤخراً، لضمان فتح الطرقات المتضررة من جرّاء تدفق السيول وبشكل عاجل، والحد من آثارها المختلفة على مختلف فئات وشرائح المجتمع بالمناطق والمدن المتضررة من هطول الأمطار والسيول الناتجة عنها.

وجدد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، إدانته لاستمرار التصعيد الحوثي بإيعاز من طهران، وكذا استمرار الأعمال العدوانية للميليشيا الحوثية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة واستمرار المحاولات الحوثية لضرب أهداف مدنية.. منوها بنجاح تحالف دعم الشرعية في إعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة الايرانية قبل وصولها الى اهدافها وخططها لاستهداف المدنيين والمناطق السكنية واخرها مساء أمس السبت، حيث تم اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء إحداهما باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، والأخرى باتجاه جازان.