المخلافي يناقش مع ممثلين عن المبادرات الشبابية إقامة مؤتمر الشباب بتعز

ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ،اليوم الأحد ،مع فريق من شبكة المبادرات الشبابية برئاسة بسام الجبري المنسق العام للبرامج الشبابية والفنية بجمهورية مصر العربية ورئيس شكبة المباردات الشبابية لإقليم الجند مالك طاهر الكامل، إقامة مؤتمر للشباب في أقليم الجند .

وبحسب وكالة "سبأ" أكد المخلافي أن السلطة المحلية ستقدم التسهيلات لتفعيل المبادرات الشبابية وعقد مؤتمر الشباب للخروج برؤية شبابية متكاملة للإسهام في مسار البناء والتنمية والتغلب على التحديات التي أفرزتها الحرب .

وتحدث اللقاء عن مجمل من القضايا التي تهم الشباب و دور المجلس المحلي بمحافطة تعز في دعم ومساندة برامج الشباب، ومناقشة التجهيزات الفنية واللوجستية لتدشين مؤتمر شباب إقليم الجند والذي يعول عليه بالخروج باستراتيجية شبابية تدعم توجه الشباب في ايجاد تنمية مستدامة في محافظتي تعز وإب.

واستمع الوكيل إلى شرح عن آلية العمل لتفعيل وتوحيد عمل المبادرات الشبابية في كيان واحد جامع وهو شبكة المبادرات الشبابية في اقليم الجند والذي يعول عليه توحيد كافة الجهود والموارد لتنفيذ برامج وانشطة تخدم برامج التنمية ورفع الوعي..مؤكدين على اهمية تعزيز دور الشباب للعمل وفق استراتيجية وطنية شاملة لمساندة عمل الدولة في القطاعات المختلفة والمساهمة في إعداد مصفوفة الشباب وبناء قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وشدد اللقاء على ضرورة تضافر الجهود من اجل الخروج برؤية عمل مشتركة تساهم في اظهار وتعزيز دور الشباب بالشكل الامثل لمساندة الدولة .