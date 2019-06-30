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الجيش يتصدى لهجوم حوثي شمال الضالع ويستعيد كميات من الأسلحة

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اندلعت مواجهات  مسلحة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكرت المصادر، أن المواجهات جاءت عقب محاولة عناصر من المليشيا التقدم باتجاه منطقة “الزبيريات” في جبهة شخب غربي مديرية قعطبة.

وقالت مصادر عسكرية إن وحداق من قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى – ما تزال جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات –  وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك استعادت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في جبهة حجر غربي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من استعادة الأسلحة، اثناء ما كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع المليشيا، في منطقة “الريبي”، بجبهة حجر. 

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