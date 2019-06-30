وكيل المهرة يدشن تسليم دفعة من السوائل الوريدية مقدمة من مركز الملك سلمان

وفي التدشين، أشار الوكيل العبودي أن شحنة المحاليل الوريدية تأتي تواصلاً لاعمال الخير والاغاثة التي يقدمها مركز الملك سلمان للاعمال الانسانية في قطاع الصحة بالمحافظة وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين اليمن والممكلة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب الوكيل العبودي عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية على عطائهم الغير محدود في شتى المجالات ودعمهم السخي للخدمات الطبية ، لأفتاً ان هذا الدعم المتنوع سوف يساعد بصورة كبيرة في التخفيف من معاناة المواطنيين في المديريات المحافظة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عبدالله مساعد العنقري مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالمحافظة على استعداد المركز في تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدات لتخفيف من معاناه مرضى ، ضمن سلسلة من الدفعات التي قدمها مركز الملك السلمان لمحافظة المهرة.

حضر التدشين، نائب مدير مكتب الصحة الدكتور مبارك بن مزيون والأستاذ عبدالسلام المصباحي مدير شؤون المؤظفين بالمحافظة ومدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن بلحاف والأستاذ سالم أحمد السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية.