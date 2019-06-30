مدير المسيلة يلتقي لجنة إستلام مبنى الإدارة المحلية لإستكمال بناءه

ألتقى الأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة بمكتبه، اليوم الأحد، لجنة إستلام مبنى الإدارة المحلية بالمديرية لإستكمال بناءه.
ووفق متابعة "الخليج 365"، تتكون اللجنة من الأخوه التالي أسمائهم م/ عمر علي بن معيلي رئيساً، م/ محمد جعفر السقاف مشرف المشروع، أ/ عبدالله مبارك شملان مندوب السلطة المحلية بالمديرية، عبدالحميد علي السليمي مندوب المقاول.
كما اعتمد إستكمال مبنى الإدارة المحلية ضمن البرنامج الإستثماري لهذا العام 2019 ، حيث شدد الأستاذ فضل الدحيمي مدير عام المسيلة على مقاول المشروع بسرعة التنفيذ.
وحضر اللقاء الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد الأمين العام للمجلس المحلي ، والأستاذ سالم أحمد حامد رئيس لجنة التخطيط ، والأستاذ عبدالله مبارك شملان رئيس لجنة الخدمات بمديرية المسيلة.
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