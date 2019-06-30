رواية الخطوط الجوية اليمنية بشأن عودة طائرة إلى مطار القاهرة

قالت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد، إن إحدى طائراتها اضطرت العودة إلى مطار القاهرة عقب إقلاعها منه بنصف ساعة نتيجة تأزم صحة أحد راكبيها.

وبينت اليمنية في بيان لها - تلقى "الخليج 365" -نسخة منه - "إن كابتن الطائرة اليمنية رقم 609 "القاهرة - عدن"، عاد إلى مطار القاهرة عقب إقلاعها تقديرا لحالة احدى النساء المريضات تدعى رضية عبدالله علوي السقاف التي تأزمت صحتها وهي على متن الطائرة.

وطبقا للبيان، فإن المسافرين أشادوا بقرار كابتن الطائرة في العودة إلى مطار القاهرة تفاديا لأي خطر قد يحدث للمريضة، واعتبروا انه عمل إنساني يضاف إلى رصيد الخطوط الجوية اليمنية.

وكان مسافرون قالوا في رواية أخرى إن الطائرة تعرضت لخلل فني اجبرها للعودة ونجا من كان على متنها من الموت وتضررت العجلات.