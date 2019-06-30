ورشة عمل في كلية العلوم التطبيقية بتعز حول تطوير البرامج الدراسية

انطلقت ورشة عمل اليوم في تعز ورشة العمل لتطوير البرامج الدراسية وفتح برامج جديدة بالكلية بمشاركة اعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وجاءت هذه الورشة بتظيم من كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز بالتنسيق مع دائرة التطوير الاكاديمي في الجامعة.

وفي افتتاح الورشة القى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي كلمة عبر عن سعادته لما وصلت اليه الكلية ومواكبتها لمختلف التطورات العلمية المتسارعة من خلال افتتاحها لبرامج جديدة والعمل على تحديث برامجها السابقة تماشيا مع متطلبات المستقبل.

فيما أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور رياض العقاب سعي الجامعة إلى تطوير برامجها في كليات الجامعة المختلفة في هذا العام الجامعي المسمى عام الجودة.

من جانبه استعرض عميد الكلية الدكتور مهيوب البحيري البرامج التطويرية في قسمي علوم الحاسوب والرياضيات ،وافتتاح البرامج الدراسية الجديدة في القسمين سواء من خلال افتتاح الدراسات العليا او في استحداث برامج جديدة كالفيزيا الطبية.والنفط والتعدين..داعياً المشاركين الى التفاعل الجاد مع اهداف ومضامين الورشة والخروج برؤى واضحة تستلهم طموحات الكلية وتواكب التطورات العلمية.